Έβρος - Καβάλα: Συλλήψεις διακινητών μεταναστών

Συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου σε περιοχές του Έβρου και της Καβάλας, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, δύο διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μετανάστες.

Σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τέσσερις μετανάστες. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και έναν συνεργό του που διέφυγε και αναζητείται, διότι οδηγώντας άλλο αυτοκίνητο λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων στο πρώτο όχημα.

Στην Εγνατία οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας ο δεύτερος διακινητής, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα, επτά μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

