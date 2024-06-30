Πέντε επιβαίνοντες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου ΣΑΟΝΗΣΟΣ τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από πρόσκρουσή του στο φανάρι του λιμανιού της Φολέγανδρου, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι 7 με 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή οι τραυματίες -τρία μέλη του πληρώματος και 2 επιβάτες- μεταφέρθηκαν στο πολύδυναμο πολυιατρείο Φολεγάνδρου.

Ο απόπλους του πλοίου απαγορεύθηκε ενώ δύτης θα επιθεωρήσει τα ύφαλά του.

Το πλοίο, με 24 επιβάτες, 29 μέλη πλήρωμα και 7 ΙΧ, εκτελούσε το δρομολόγιο Σύρο-Πάρο-Νάξο-Ιο-Σίκινο-Φολέγανδρο-Θηρασιά, Θήρα, Ανάφη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Φολεγάνδρου Κυριάκος Μαρινάκης ανέφερε ότι το ατύχημα έγινε γύρω στις 3 τα ξημερώματα λόγω πολύ ισχυρών ανέμων που έφταναν τα 8-9 Μποφόρ.

Ήταν δύσκολο να προσεγγίσει και προσέκρουσε στο φανάρι πριν μπει στο λιμάνι.

Ο κ. Μαρινάκης είπε πως δεν θεωρεί ότι ήταν λάθος του καπετάνιου καθώς όλοι είναι πολύ έμπειροι, και πως το ατύχημα έγινε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Από τους τραυματίες οι τρεις ήδη έχουν διακομιστεί στη Σαντορίνη και αναμένεται να μεταφερθούν και οι άλλοι δύο με το Super Puma στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι τραυματίες έχουν χτυπήσει ένας στη σπονδυλική στήλη, ένας στο κεφάλι που του έγιναν ράμματα και ο τρίτος στην ωμοπλάτη.

Οι άλλοι δύο έχουν χτυπήσει στον μηρό και μια γυναίκα έχει αιμάτωμα στο κεφάλι.

Πηγή: skai.gr

