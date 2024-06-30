Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 10.00 σε αγροτική περιοχή της Κορνοφωλιάς του Δήμου Σουφλίου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δασάρχης Σουφλίου, Γιάννα Διαγκάκη η φωτιά δεν είναι πλησίον του οικισμού της Κορνοφωλιάς, είναι έρπουσα κα καίει σε γεωργικές εκτάσεις και ρεματιές, δεν εμπνέει ανησυχία και από την πρώτη στιγμή εκδήλωσής της υπήρξε άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμενων επίγειων και εναέριων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες, υποστηριζόμενων από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετέχουν και μηχανήματα έργου του ΟΤΑ .

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κορνοφωλιά, στο Σουφλί #Έβρος.

Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2024

«Η φωτιά χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνον μικρές εστίες» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Ευάγγελος Πουλιλιός μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3.

Πηγή: skai.gr

