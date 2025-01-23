Παρατείνεται η δωρεάν στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων

Παρατείνεται κατά δύο έτη και έως 31.12.2026 το μέτρο της δωρεάν στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης στους δήμους της χώρας.

Από σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι δυνατή η επανέκδοση του ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης μέσω του gov.gr.

Η δωρεάν στάθμευση ισχύει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km.

Η δωρεάν στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων συνιστά ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση του στόχου της κυβέρνησης και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μετακίνησης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές.

