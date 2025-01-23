Έλεγχοι σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - γενετήσιας εκμετάλλευσης πραγματοποιήθηκαν απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025 από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, καθόσον είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, δυνάμει σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Δήμων, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά το ποσό των 1.705 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ θα ενημερωθούν οι Δημοτικές Αρχές για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.