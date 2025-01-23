Η Ελλάδα πρώτος πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών στην Φινλανδία

Πρώτος, πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών στην Φινλανδία παραμένει η Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει διαρκή αυξητική πορεία, ξεπερνώντας την Ισπανία, η οποία έρχεται δεύτερη στις προτιμήσεις των Φιλανδών.

Αυτό επιβεβαιώθηκε στην διεθνή τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ TRAVEL FAIR 2025, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Ελσίνκι Φινλανδίας από 16 έως 19 Ιανουαρίου 2025.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στην έκθεση με περίπτερο 60 τ.μ. προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών, που εκδήλωσαν την αγάπη τους για τη χώρα μας και τη γαστρονομία της.

Το περίπτερο του ΕΟΤ επισκέφτηκε η Πρέσβης της Ελλάδας στην Φινλανδία Ναταλία Καραγεώργου (ΠΥΑ΄), ο Πρέσβυς της Κύπρου στη Φινλανδία Δημήτριος Σαμουήλ, ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Φινλανδία Δημήτριος Καρακωνσταντής (ΣΠΑ΄) και η Διευθύνουσα του Προξενικού Γραφείου Ευθαλία Ζαχαριουδάκη, (Τμημ. Α΄ΔΛΥ).

Το ενδιαφέρον των Φιλανδών παραμένει ισχυρό για τους δημοφιλείς προορισμούς Κρήτη, Ρόδο και Κυκλάδες. Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό επισκεπτών αναζητούσε πληροφορίες και για νέους αυθεντικούς και βιώσιμους προορισμούς, στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, όπου θα μπορούν να συνδυάσουν δραστηριότητες στη φύση και στη θάλασσα. Επίσης σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφηκε για αναζήτηση προορισμών για οικογενειακές διακοπές, camping, και ιδανικών προορισμών κατά την χειμερινή περίοδο, ενώ σταθερό παραμένει το ενδιαφέρον για city break προορισμούς όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τ.Οs Φινλανδίας «Smal.fi» στις 14.01.2025 (https://www.smal.fi/fi/topmenu/In-English/Press-releases-and-statistics), το 2024, περισσότερα από 650.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Φινλανδούς εδώ και πολλά χρόνια και τα στοιχεία για το 2024 αποδεικνύουν το ίδιο. Σχεδόν 225.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 7,4%σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία, με σχεδόν 187.000 πακέτα (αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2023).

Συνεκθέτες στο περίπτερο του Ε.Ο.Τ. στη MATKA TRAVEL FAIR 2025 ήταν οι Περιφέρειες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, η Atrium Hotels & Resorts και η Ομοσπονδία Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων που αριθμεί 18 Συλλόγους και 2.000 μέλη Φινλανδούς.

Κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της έκθεσης, στις 16/01/25, η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Σκανδιναβίας συμμετείχε σε συναντήσεις Β2Β στο περίπτερο του Οργανισμού, με εκπροσώπους τουριστικών μέσων, επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και με εκπρόσωπους Ταξιδιωτικών Οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τουριστικά πακέτα για ελληνικούς προορισμούς.

Συναντήσεις Β2Β πραγματοποίησαν επίσης εκπρόσωποι των συνεκθετών του ΕΟΤ, μεταξύ των οποίων ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής και η Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Χανίων Σοφία Μαλανδράκη με επαγγελματίες της Φινλανδικής και γενικότερα της Σκανδιναβικής αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στην ΜΑΤΚΑ συμμετείχαν περισσότεροι από 850 εκθέτες/συνεκθέτες από περίπου 70 χώρες ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 56.000, καταγράφοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση με πέρυσι. Ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών καταδεικνύει την επιθυμία των ανθρώπων να ανακαλύψουν νέους ελκυστικούς προορισμούς προκειμένου να προγραμματίσουν τα επόμενα ταξίδια τους.

Μεταξύ των εκθετών, οι Τ.Οs Apollo, NLTG (Tjäreborg), Logi Tours, Neckermann Nordic, αλλά και κρατικοί Τουριστικοί Οργανισμοί της Ε.Ε. (Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία, Πολωνία, Μάλτα, κ.α.) όπως και εκτός Ε.Ε. (Τουρκία, Ιαπωνία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ταϊλάνδη, Τυνησία, κ.α).

Ο νέος ταξιδιωτικός οργανισμός Neckermann Nordic, με έδρα τη Σουηδία λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Matka Travel Fair και προσφέρει πακέτα για Ελλάδα, όπου παρατηρήθηκε έντονη ζήτηση επίσης για Κρήτη και Ρόδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

