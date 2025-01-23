Απόσυρση κοτόπουλου - κοντοσούβλι ζήτησε ο ΕΦΕΤ καθώς ύστερα από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι είναι μολυσμένο με σαλμονέλα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2025, προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κοτόπουλου με τα στοιχεία: «ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΚΤΨ ΦΛΩΡΙΔΗΣ» με ημερομηνία ανάλωσης 23/05/2026 και ημερομηνία κατάψυξης 29/11/2024 που παράγεται από την

εταιρεία «VESTA FOODS AE».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο Εργαστήριο Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων του ΕΦΕΤ στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται στις αμέσως επόμενες σελίδες του δελτίου Τύπου), να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

