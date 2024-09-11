Υπό την επήρεια μέθης φαίνεται πως βρισκόταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το αντρόγυνο και το 2 ετών παιδί τους, σε περιοχή της Θέρμης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, με βάση τη σχετική εξέταση στην οποία υπεβλήθη ο οδηγός.

Πρόκειται για 46χρονο (ημεδαπό), ο οποίος συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Το ζευγάρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ το παιδί, 2 ετών, είναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική.

Τόσο η 34χρονη γυναίκα που είναι έγκυος στον 5ο μήνα όσο και ο 37χρονος άνδρας υποβάλλονται σε απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις και αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Πηγή: skai.gr

