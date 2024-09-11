Υπό την επήρεια μέθης φαίνεται πως βρισκόταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το αντρόγυνο και το 2 ετών παιδί τους, σε περιοχή της Θέρμης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, με βάση τη σχετική εξέταση στην οποία υπεβλήθη ο οδηγός.
Πρόκειται για 46χρονο (ημεδαπό), ο οποίος συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
Το ζευγάρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ το παιδί, 2 ετών, είναι σε καλή κατάσταση και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική.
Τόσο η 34χρονη γυναίκα που είναι έγκυος στον 5ο μήνα όσο και ο 37χρονος άνδρας υποβάλλονται σε απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις και αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.