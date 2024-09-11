Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης στο 185ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, στην Αιγιάλεια, μετά το τούνελ της Παναγοπούλας, με θύματα έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 78 ετών και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 75 ετών, συγκρούστηκε, για άγνωστη ακόμη αιτία, με φορτηγό.

Αμέσως μετά το τροχαίο έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τους, τον άνδρα και τη γυναίκα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία αυτοκινητοδρόμων.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στο 185οχλμ της Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, στο Λαμπίρι Αχαΐας. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2024

Πηγή: skai.gr

