Ένα ανδρόγυνο και το παιδάκι τους παρασύρθηκαν το πρωί της Τετάρτης από διερχόμενο όχημα στην ευρύτερη περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα πληροφορίες του thestival.gr, γύρω στις 11 όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε τρεις πεζούς στη συνδετήρια οδό της ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου με την Περαία, στο ύψος των εγκαταστάσεων ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας και η γυναίκα έχουν τραυματιστεί σοβαρά και πως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή τους.

Το παιδάκι είναι καλά στην υγεία του.

Οι τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ο οδηγός κρατείται.

Πηγή: skai.gr

