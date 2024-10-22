Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στα προπύλαια Αθηνών στις 12:00 καλεί τους εκπαιδευτικούς αύριο, Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ).

Οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, η κατάργηση της αξιολόγησης, η αντίθεση στις συμπτύξεις τμημάτων και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σχολείων με κρατική χρηματοδότηση «στο ύψος των πραγματικών αναγκών», βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του κλάδου.

«Απέναντι στην οξυμμένη επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Προτάσσουμε την οργάνωση του αγώνα μας για την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, το έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΟΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.