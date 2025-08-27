Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε εξαγγείλει για αύριο Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air μετά την απόφαση να κηρυχθεί παράνομη η στάση εργασίας.

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της AEGEAN.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση για μετρό, ηλεκτρικό, τρόλεϊ, τραμ και προαστιακό. Χωρίς προβλήματα και τα δρομολόγια στα πλοία, καθώς η ΠΝΟ δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής κάποια ανακοίνωση.

Ωστόσο, καλό είναι οι επιβάτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής με την κήρυξη στάσης εργασίας από σωματεία στα ΜΜΜ.

Tο κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Υπενθυμίζεται ότι σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, καθώς εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

»Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της για την απεργία 28 Αυγούστου.

