Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά δίπλα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα από τo εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. και συγκεκριμένα τη μονάδα φυσικού αερίου στον Κάραβο Αλιβερίου και άρχισε να καίει ξερά χόρτα και καλάμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ άνδρες με τέσσερα οχήματα του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής από την Κύμη και δύο από την Χαλκίδα.

Χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής η φωτιά ευτυχώς οριοθετήθηκε γρήγορα πριν προλάβει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Πηγή: skai.gr

