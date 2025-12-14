Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για διάπραξη αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος των 15 συλληφθέντων οι οποίοι φέρονται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.