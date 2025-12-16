Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Θήβας στο ύψος της Μάνδρας (στη θέση Πανόραμα), μετά από ανατροπή νταλίκας.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 07:00 το πρωί της Τρίτης, νταλίκα ανετράπη στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Θήβας στο ύψος της Μάνδρας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θήβα.

Η κυκλοφορία αυτή την ώρα πραγματοποιείται μέσω παράκαμψης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του skai.gr, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Στο σημείο έχει σπεύσει γερανοφόρο.

