Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Θήβας στο ύψος της Μάνδρας (στη θέση Πανόραμα), μετά από ανατροπή νταλίκας.
Ειδικότερα, λίγο πριν τις 07:00 το πρωί της Τρίτης, νταλίκα ανετράπη στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Θήβας στο ύψος της Μάνδρας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θήβα.
Η κυκλοφορία αυτή την ώρα πραγματοποιείται μέσω παράκαμψης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του skai.gr, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Στο σημείο έχει σπεύσει γερανοφόρο.
