Απεργία ΑΔΕΥ: Ποιοι συμμετέχουν στην κινητοποίηση

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά σήμερα η ΑΔΕΔΥ, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, στηρίζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

Στην απεργία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, δημοτικοί υπάλληλοι, γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.

Κλειστοί θα παραμείνουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Συγκεντρώσεις προγραμματίζονται στο Σύνταγμα στις 11 το πρωί και στις 6:30 το απόγευμα, αλλά και σε 32 πόλεις της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχος τους είναι να μεταβούν στο σημείο με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Πηγή: skai.gr

