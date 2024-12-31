Νωρίτερα θα σταματήσουν σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς τα δρομολόγια των ΜΜΜ όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα τα μέσα μεταφοράς θα κινηθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Δρομολόγια ανά 10,5′ και ολοκλήρωση δρομολογίων στις 23:00

Γραμμή 2 Μετρό

Δρομολόγια ανά 7,5′ για το διάστημα 13:00-21:00, ανά 8,5′-9,5′ μεταξύ 12:00-13:00 και 21:00-22:00, ανά 10,5′ μεταξύ 9:00-12:00 και μετά τις 22:00, ανά 12,5 ως τις 9:00. Ολοκλήρωση δρομολογίων στις 23:00

Γραμμή 3 Μετρό

Δρομολόγια ανά 7′-8′ μετά τις 12:30, ανά 8,5′-10′ πριν τις 12:30. Ολοκλήρωση δρομολογίων στις 23:00

Τραμ

Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15΄ μετά τις 22:00. Ολοκλήρωση δρομολογίων στις 23:00.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Νωρίτερα θα ολοκληρωθούν και τα δρομολόγια των Λεωφορείων και Τρόλεϊ, με εξαίρεση τις γραμμές του Αεροδρομίου. Σύμφωνα με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ τα λεωφορεία θα βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00, πράγμα που σημαίνει ότι τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν μεταξύ 21:00-22:00 το βράδυ.

Στις 10 το βράδυ τα τελευταία δρομολόγια του ΟΑΣΘ.

Την παραμονή πρωτοχρονιάς, τα τελευταία δρομολόγια σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ.

Εξαιρείται η νυκτερινή λεωφορειακή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυκτερινό, η οποία θα πραγματοποιήσει όλα τα δρομολόγιά της.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Κανονικά θα λειτουργήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

