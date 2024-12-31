Κορυφώνεται η κίνηση στην εορταστική αγορά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τα δώρα να παραμένουν σταθερά οι ίδιες, με την ένδυση και υπόδηση στη κορυφή, τα δώρα, τα παιχνίδια και τα καλλυντικά να ακολουθούν, ενώ οι έμποροι προσδοκούν ότι ο τζίρος τους θα ξεπεράσει τα περυσινά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά στο ωράριο των καταστημάτων σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι τις 6 το απόγευμα και τα σούπερ μάρκετ έως τις 8 το βράδυ. Την Τετάρτη 1η Ιανουαρίου και την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου θα είναι κλειστά.

Πηγή: skai.gr

