Παραμένει το μυστήριο με το νεκρό κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο - Πού εστιάζουν την προσοχή τους οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην παραλία Έδεμ, στο Παλαιό Φάληρο, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξετάζονται με προσοχή.

Ο ΣΚΑΪ δημοσιεύει μια φωτογραφία - καρέ από το ένα βίντεο που εξετάζει η ΕΛΑΣ. Σε αυτό φαίνεται μια γυναίκα με τρία παιδιά, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται σε παιδικό καρότσι.

Στη φωτογραφία φαίνεται ένα μικρό κοριτσάκι που φοράει ροζ ρούχα -πιθανώς μακρυμάνικο μαγιό, όπως και το παιδί που βρέθηκε νεκρό- ενώ έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με καπέλο, παρ΄ότι είναι βράδυ Σαββάτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται πως πήγε το βράδυ σε ένα περίπτερο και αγόρασε κάτι στα παιδιά και στη συνέχεια πήγε μέσα προς την παραλία, περίπου στις 11 το βράδυ.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, εμφανίζεται σε δεύτερο βίντεο να πηγαίνει απέναντι από την παραλία και αφήνει το άδειο καρότσι κοντά σε μια στάση λεωφορείου, ενώ στη συνέχεια φαίνεται πως περίμενε λεωφορείο προς τον Πειραιά.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις κινήσεις αυτής της γυναίκας, για αυτό και αναζητείται για να εξακριβώσουν οι Αρχές εάν σχετίζεται με την υπόθεση και αν το παιδί που είχε στο καρότσι είναι το άτυχο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό, και το οποίο δεν έχει αναζητηθεί από κανέναν.

Υπενθυμίζεται πως ο θάνατος του μικρού κοριτσιού οφείλεται σε πνιγμό. Με βάση τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκαν ίχνη που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το μυστήριο.

Σε ό,τι αφορά τις εκδορές και αμυχές που φέρει το παιδί σε διάφορα σημεία του σώματός του οφείλονται στην τριβή με την άμμο και τις πέτρες και προσδιορίζεται σε 24 έως 36 ώρες πριν την ανεύρεσή του.

Πηγή: skai.gr

