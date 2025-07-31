Η Uber συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην Ελλάδα, επεκτείνοντας την παρουσία της σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Φέτος το καλοκαίρι, η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη σε Μήλο, Σκιάθο, Λευκάδα και Νάξο, ενώ στην Πάρο, που η εφαρμογή λειτούργησε πιλοτικά το 2024, φέτος άνοιξε από την αρχή της τουριστικής περιόδου, δίπλα σε Μύκονο, Σαντορίνη και Κέρκυρα.

Οι επιβάτες των νέων προορισμών μπορούν να επιλέξουν μεταξύ Uber Taxi και Comfort, ενώ στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Κέρκυρα είναι διαθέσιμες και οι επιλογές Van (6θέσια και 8θέσια).

Επιπλέον, στη Σαντορίνη θα λανσαριστεί σύντομα η premium υπηρεσία Uber Black, πολυτελή μαύρα οχήματα με οδηγό.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες της Uber στα ελληνικά νησιά, σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης, συνεχώς μεγαλώνει.

Στη Νάξο, η επισκεψιμότητα της εφαρμογής παρουσίασε αύξηση +290% στην αρχή της σεζόν σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ μέσα στο καλοκαίρι του 2025 η τάση επιταχύνθηκε, με τη χρήση να εκτινάσσεται σε επίπεδα ακόμη υψηλότερα.

Αντίστοιχα, στην Πάρο η δυναμική ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με τη χρήση της εφαρμογής να αυξάνεται κατακόρυφα με ρυθμό αύξησης +25% εβδομάδα με την εβδομάδα.

