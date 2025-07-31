Μία νεκρή και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 4.40 τα ξημερώματα, στο 3ο χλμ. παλιάς εθνικής οδού Ευζώνων - Πολυκάστρου, στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 63χρονη οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, ενώ ο 34χρονος οδηγός του δευτέρου αυτοκινήτου υπέστη ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κιλκίς.

Στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα διακομίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα, επιβάτες και των δύο οχημάτων (μία στο ένα και τρεις στο άλλο).

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.