Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Βορίζια. Τα τρία καταζητούμενα αδέρφια παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις Αρχές.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ ανέφεραν ήδη από χθες ότι μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, τα τρία αδέρφια θα παραδίδονταν.

Νωρίτερα, οι δικηγόροι των 3 αδερφών επικοινώνησαν με τις Αρχές και τους ενημέρωσαν ότι όλοι είναι στη διάθεση των Αρχών.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το χωριό των 500 κατοίκων παραμένει φρουρούμενο από περίπου 400 πάνοπλους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με τα αδέρφια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.