Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια.

Την ίδια στιγμή εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό και ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλη έρευνα η αστυνομία κάνει και για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Η αστυνομία «χτενίζει» τις περιοχές και τα πιθανά κρησφύγετα ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον διπλανό νομό του Ρεθύμνου.

Κηδεύτηκε η 56χρονη που έχασε τη ζωή της

Στο μεταξύ, κηδεύτηκε στον Αλικιανό Χανίων η 56χρονη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν μεταξύ τους προβλήματα και διαφορές.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Σιωπηλός και προβληματισμένος ο κόσμος που συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία την 56χρονη η οποία ήταν μητέρα δύο νέων ενώ πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και το σύζυγο της. Κυρίως συγγενείς από την οικογένεια της 56χρονης,τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στο κοιμητήριο Αλικιανού.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Κλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα... Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους... Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου".

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Παράλληλα, έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα κελιά εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ένα ψαλιδάκι, φορτιστές και ασύρματα ακουστικά, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Δείτε εικόνες από τα ευρήματα:

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης είχε πάει στη φυλακή την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, για να επισκεφθεί τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδερφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του και τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε.

Όταν η είδηση για το μακελειό στο χωριό Βορίζια έγινε γνωστή, ο αδερφός του 39χρονου ξεσήκωσε όλη τη φυλακή ζητώντας να πάει στην κηδεία του, ωστόσο, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν μπορούσαν να τον συγκρατήσουν, ενώ φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία, που τελέστηκε χτες σε βαρύ κλίμα, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Η έφοδος των αστυνομικών στις φυλακές Αλικαρνασσού έγινε στο πλαίσιο των ερευνών μετά το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Ακόμα και οι φυλακές μπορεί να μας δώσουν στοιχεία - Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλους εμπλεκόμενους

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε για τη σημερινή έφοδο στις φυλακές: «Σήμερα το πρωί έγινε μια έφοδος των αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, τους οποίους συνέδραμαν και αστυνομικοί από την Αθήνα. Καταλαβαίνετε πως όσο φτάνουν καθημερινά πληροφορίες και συλλέγουν στοιχεία οι αστυνομικοί, προχωρούν και σε νέες έρευνες. Ακόμη και στις φυλακές που μπορούν να μας δώσουν στοιχεία τόσο για το περιστατικό στο χωριό με την απώλεια 2 ανθρώπων, όσο και για την έρευνα για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού».

Όπως σημείωσε: «Συνεχίζονται οι έρευνες για τα 3 αδέρφια, ακόμα και σε διπλανούς νομούς, όπως και χθες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Δεν γίνονται έρευνες μόνο σε οικίες, αυτό μπορώ να σας πω», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως: «Αναζητούμε σίγουρα τους 3 για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα, όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό, ίσως και από τις δυο οικογένειες, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί κάποιος».

«Διευκρινίζω ότι η αστυνομία δεν μέτρησε ποτέ 2.000 σφαίρες. Βρέθηκαν δεκάδες κάλυκες στο σημείο, σε καμία περίπτωση όμως δεν είχαμε αυτό το νούμερο. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν γίνει επιχειρήσεις στην περιοχή, ορισμένα άτομα έχουν οδηγηθεί και στη φυλακή. Σκεφτείτε μόνο το χρόνο που διανύουμε έχουν κατασχεθεί πάνω από 100 πυροβόλα όπλα από την περιοχή. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για άβατο», σημείωσε.

Ακόμη, διευκρίνισε πως δεν έχει βρεθεί ακόμη το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και εξετάζεται αν είναι ένα από τα κατασχεμένα

«Η Αστυνομία θα παραμείνει σίγουρα όσο χρειαστεί, για να νιώθουν ασφαλείς όλοι οι κάτοικοι της περιοχής», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

