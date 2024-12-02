Δεκτό έγινε το αίτημα του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, και το νησί κηρύχθηκε σήμερα το πρωί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημιώσεων και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων, μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Bora.

Από την πρωτοφανή κακοκαιρία που έπληξε το βόρειο τμήμα του νησιού τη νύχτα του Σαβάτου και την Κυριακή, προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και υποδομές, με την Ιαλυσό στο επίκεντρο της καταστροφής.

Στο νησί έχει τεθεί από χθες σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, λόγω των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, ενώ κλειστά θα παραμένουν σήμερα Δευτέρα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και Λύκεια του νησιού.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές ενότητες Μύρινας, Ατσικής και Νέας Κούταλης της Λήμνου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Bora, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο γενικός γραμματέας αποφάσισε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έναν μήνα, δηλαδή έως και 30 Δεκεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.