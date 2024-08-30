Νεκρές αγελάδες ξεβράστηκαν σε παραλίες της Λευκάδας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ilefkada, το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε νεκρό ένα βοοειδές στην παραλία του Αη Γιάννη.

Στο σημείο βρίσκεται από το πρωί συνεργείο της καθαριότητας του δήμου Λευκάδας μαζί με ανθρώπους της κτηνιατρική υπηρεσίας της Αντιπεριφέρειας.

Χθες, Πέμπτη, στο τέρμα της παραλίας των γυμνιστών στα Πευκούλια λουόμενοι εντόπισαν ένα ακόμη βοοειδές που το έχει ξεβράσει η θάλασσα.

Υπάρχουν φόβοι ότι καράβι έχει αδειάσει τα νεκρά ζώα και ίσως εντοπισθούν και άλλα.

