Νέες εξελίξεις στην υπόθεση για τον θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Παρκ στη Χαλκιδική. Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει ο τεχνικός έλεγχος στο μοιραίο Λούνα Παρκ, από πιστοποιημένο μηχανικό, μετά το αίτημα της οικογένειας του 19χρονου.

Νωρίτερα, σήμερα η οικογένεια του παιδιού μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Εκεί, ο πατέρας του 19χρονου συναντήθηκε με τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που τα αδέρφια και οι φίλοι του 19χρονου Γιάννη που βρέθηκαν νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, φώναξαν: «Γιάννη ζεις, θα δικαιωθείς», κρατώντας τη φωτογραφία του. Μαζί με την οικογένεια ήταν και μερικοί φίλοι του 19χρονου.

Η μητέρα του νεαρού αγοριού ξέσπασε σε κλάματα, ενώ ο πατέρας με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυα του, κάνοντας λόγω για μία πρώτη δικαίωση για το παιδί του που βρήκε τραγικό θάνατο.

«Η Δικαιοσύνη λειτουργεί και όποιο εμπόδιο και αν μπει θα προχωρήσει πολύ γρήγορα με αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους που την εκπροσωπούν, για να δικαιωθεί το κάθε παιδί που έχει χαθεί, μαζί και το παλικάρι μου, το δικό μας παιδί. Όπως αναφέρθηκε ο Προϊστάμενος, εάν είναι δυνατόν θα κληθεί και σήμερα η εταιρεία από την Αθήνα, σε συνεννόηση τον ΔΕΔΔΗΕ για να ηλεκτροδοτηθεί, για να γίνει ο έλεγχος», τόνισε σε δήλωσή του ο πατέρας του 19χρονου θύματος.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού, Απόστολος Αγγελάκης, τόνισε σε δηλώσεις του: «Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος αφού πρέπει να γίνει μόνο από διαπιστευμένο φορέα. Θα γίνει επισκόπηση του τεχνικού φακέλου του επίμαχου μηχανήματος, θα ελεγχθούν τυχόν βιβλία συντήρησης εάν υπάρχουν, η συντήρηση του, ο ηλεκτρολογικός μηχανολογικός εξοπλισμός. Θα είναι το τελικό στάδιο που θα αποδείξει πλήρως τους ισχυρισμούς και θα επιβεβαιωθούν οι κακουργηματικές ευθύνες των εμπλεκομένων στην επιχείρηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.