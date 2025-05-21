Παπαστεργίου για Τράπεζα Θεμάτων: Ήταν κυβερνοεπίθεση που αντιμετωπίστηκε γρήγορα

Σε κυβερνοεπίθεση που είχε ως βασικό στόχο το υπουργείο Παιδείας οφείλεται η δυσλειτουργία που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Τράπεζα Θεμάτων, στα Λύκεια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε πως η κυβερνοεπίθεση είχε ως αποτέλεσμα να πέσουν όλες οι υπηρεσίες στο gov.gr και «αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα από του ανθρώπους του gov.gr με αποτέλεσμα 07:20 – 07:25 να είμαστε πάνω».

Σημειώνεται πως η Τράπεζα Θεμάτων έπεσε λίγο πριν ξεκινήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα σχολεία της χώρας.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, μία ώρα αργότερα, η λειτουργία του συστήματος τελικά αποκαταστάθηκε.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας ανέφερε:

«Η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας έχει αποκατασταθεί και η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται πλέον κανονικά.

Η προσωρινή δυσλειτουργία σχετιζόταν με τον κεντρικό μηχανισμό ταυτοποίησης και διαβαθμισμένης πρόσβασης των χρηστών.

Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε, κεντρικά από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες και το σύστημα λειτουργεί ομαλά».

Πηγή: skai.gr

