ΝΔ για παραβατικότητα ανηλίκων: Οφείλουμε να είμαστε δίπλα με πολιτικές που τα στηρίζουν στην πράξη

«Η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εποχής. Η αντιμετώπισή της απαιτεί Εθνική Στρατηγική και ευρύτερες συναινέσεις, και δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης – ιδίως όταν η στρατηγική αυτή βασίζεται σε εισηγήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων από πολλά διαφορετικά πεδία», σημειώνει η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η ανακοίνωση:

«Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε ότι η πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας στους νέους απαιτεί στήριξη και φροντίδα – αλλά και σχέδιο, θεσμούς και πράξεις. Δεν διαφωνούμε με την ανάγκη για ενσυναίσθηση και συναισθηματική αγωγή. Αυτά, όμως, δεν επαρκούν από μόνα τους. Πάνω απ’ όλα, οφείλουμε να είμαστε πραγματικά δίπλα στα παιδιά και στην οικογένεια – όχι μόνο στα λόγια, αλλά με πολιτικές και εργαλεία που τους στηρίζουν στην πράξη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ παραμένει στη σφαίρα της θεωρίας και της αφέλειας. Θα προτείναμε στο ΠΑΣΟΚ, ως πρώτο βήμα, να διαβάσει την Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη της βίας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Και, αντί για εκθέσεις ιδεών, να μας πουν συγκεκριμένα: με ποιες από τις 29 πολιτικές και τα 69 μέτρα συμφωνούν και με τι διαφωνούν.

Από το 2019, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει ένα ολιστικό και αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικών και δράσεων, που υλοποιείται με συνέπεια και επεκτείνεται έως το 2030.

Να θυμίσουμε στο ΠΑΣΟΚ οτι:

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η πρώτη που δημιούργησε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο την προώθηση πολιτικών για την ισότητα των φύλων, την προστασία του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος με συντονισμένο και ολιστικό τρόπο. Θεσπίσαμε τον νόμο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή», ο οποίος εισήγαγε ολοκληρωμένους μηχανισμούς πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης και άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά βίας και εκφοβισμού εντός των σχολικών μονάδων. Θέσαμε σε λειτουργία την πλατφόρμα stopbullying.gov.gr, μέσω της οποίας μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά και να λαμβάνουν υποστήριξη. Ενεργοποιήσαμε την εφαρμογή Kids Wallet, που δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους, ελέγχοντας τόσο τον χρόνο χρήσης όσο και την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής 2025–2030, προχωράμε σε κρίσιμες παρεμβάσεις:

Ενισχύουμε την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέσω της θετικής γονεϊκότητας, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα για γονείς και φροντιστές – τόσο ψηφιακά όσο και δια ζώσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των οικογενειών. Αναμορφώνουμε τον θεσμό της αποβολής, ώστε να εφαρμόζεται εντός του σχολείου, με συμμετοχή του μαθητή σε ειδικά παιδαγωγικά προγράμματα. Υιοθετούμε το μοντέλο της κοινωνικής εργασίας, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κοινωνικές δράσεις ή να προσφέρουν βοήθεια, αντί να απομακρύνονται από το σχολικό περιβάλλον. Προωθούμε τη διαμεσολάβηση μεταξύ μαθητών, ενισχύοντας την ειρηνική επίλυση διαφορών και την καλλιέργεια κουλτούρας διαλόγου. Ιδρύουμε τεχνικά Γυμνάσια από το 2026, προσφέροντας εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές και μειώνοντας τη σχολική διαρροή. Ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό των σχολείων, με 4.226 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ήδη παρόντες στις σχολικές μονάδες Επιμορφώσαμε 22.663 εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με επάρκεια περιστατικά βίας και κρίσεων.

Η κοινωνία ζητά σοβαρές πολιτικές, εφαρμόσιμες λύσεις και ένα κράτος παρόν. Χρειάζεται αγάπη, φροντίδα, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη – αλλά και θεσμούς, εργαλεία και αποφασιστικότητα.

Και αυτό ακριβώς κάνει πράξη η Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.