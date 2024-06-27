Βίντεο καταγράφουν την στιγμή που φλέγεται το περιπολικό μετά την επίθεση έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου στην περιοχή του Παπάγου σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα αστυνομικός.

Επίθεση έξω από το σπίτι της προέδρου ΑΠ: Τα πρώτα λόγια του τραυματία αστυνομικού - Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες της επίθεσης έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου στην περιοχή του Παπάγου σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα αστυνομικός.

Η επίθεση έγινε λίγο πριν από τη 1 τη νύχτα, όταν άγνωστοι πέταξαν μολότοφ εναντίον της σκοπιάς, που βρισκόταν έξω από το σπίτι και στη συνέχεια διέφυγαν. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με εγκαύματα 2ου βαθμού στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ πήρε φωτιά ένα περιπολικό.

Γίνεται λόγος για μια «καταδρομική επίθεση» που ήταν καλά οργανωμένη καθώς νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αστυνομικός ήταν έξω από το περιπολικό και 1,5 λεπτό αφού μπήκε στο περιπολικό έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, σε μία πρώτη συνομιλία που είχε ο αστυνομικός με τους συναδέλφους του μετά την επίθεση ανέφερε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να περνάει και τότε δέχτηκε την επίθεση ενώ παράλληλα άκουσε και φωνές

Η μολότοφ έπεσε πάνω στο περιπολικό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της προέδρου (στο σημείο δεν υπάρχει φυλάκιο). Ο αστυνομικός κατάφερε να βγει έγκαιρα από το περιπολικό που έπιασε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η Άμεση Δράση έφτασε στο σημείο προέβη σε 9 προσαγωγές στην περιοχή ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις καθώς δεν βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος τους.

Η αστυνομία έχει συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες στην περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα ίχνη των δραστών.

Το περιστατικό αυτό προβληματίζει και εγείρει ζητήματα ασφαλείας καθώς η διεύθυνση του σπιτιού της προέδρου του Αρείου Πάγου δεν ήταν γνωστή.

Εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ: Φαίνεται πως η επίθεση ήταν σε βάρος του αστυνομικού και όχι του φυλασσόμενου τόπου

Επιπλέον, αναφερόμενη στην επίθεση η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι φαίνεται πως η επίθεση ήταν σε βάρος του αστυνομικού και όχι του φυλασσόμενου τόπου.

Ερωτηθείσα για το πόσοι ήταν οι δράστες απάντησε πως ο αστυνομικός ανέφερε πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα.

Την υπόθεση διερευνά η Κρατική Ασφάλεια.

Οι δράστες θα συλληφθούν, λέει ο Μ.Χρυσοχοΐδης

«Οι δράστες θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Θα εξαλειφθούν τα υπολείμματα που επιμένουν σε τέτοιου είδους δραστηρίοτητες» τόνισε μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μαρινάκης: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης

Στην καταδίκη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, στα διάρκεια της νύχτας, προχώρησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου από την οποία τραυματίστηκε και αστυνομικός. Η Δημοκρατία μας και οι πυλώνες της, όπως η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, δεν τρομοκρατούνται.

Η άμεση σύλληψη των δραστών είναι απόλυτη προτεραιότητα των αρχών. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε».

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζουν την επίθεση

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού» και προσθέτει ότι «η βία, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και στο Κράτος Δικαίου».

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «καταδικάζει απερίφραστα την χθεσινοβραδινή επίθεση από αγνώστους με βόμβες μολότωφ στην οικία της προέδρου του Αρείου Πάγου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού φρουρού. Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού Σώματος ως συνόλου, χωρίς να καταφέρνουν τον σκοπό τους. Με πράξεις βίας δεν κάμπτεται η ελεύθερη βούληση των δικαστών να ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

Πηγή: skai.gr

