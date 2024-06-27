Για τις 29 Νοεμβρίου 2024 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη της πρώην συζύγου του Απόστολου Λύτρα για τις κατηγορίες της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της απειλής.

Οι κατηγορίες αφορούν στο περιστατικό που συνέβη στο σπίτι της συζύγου του Απόστολου Λύτρα, όταν η πρώην σύζυγος μαζί με συνεργάτη του δικηγόρου και την κόρη τους πήγαν να πάρουν προσωπικά αντικείμενα του ποινικολόγου.

Η δίκη αναβλήθηκε, μετά από αίτημα της μηνύτριας νυν συζύγου, η οποία δεν έχει δυνατότητα να καταθέσει καθώς είναι ακόμη ασθενής μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον δικηγόρο.

Αίτημα αναβολής είχε υποβάλει και η κατηγορουμένη πρώην συζύγος, η οποία ήταν απούσα από το δικαστήριο.

