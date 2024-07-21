Το κλείσιμο των σφαγείων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, αποφάσισε η περιφέρεια στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης της πανώλης στα αιγοπρόβατα.

Θα παραμείνουν κλειστά, έως τις 27 Ιουλίου οπότε και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα ζώα.

Με δεδομένο την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Πανώλους των Μικρών Μηρυκαστικών σε εκτροφές της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, την υπ΄αριθμ. RO-PR-2024 κοινοποίηση προς στο σύστημα ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Ρουμανία, για την εμφάνιση κρουσμάτων της νόσου στην περιοχή Tulcea της Ρουμανίας και προς αποφυγή της μετάδοσης της νόσου και για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των

αποφασίζουμε την λήψη των ακόλουθων μέτρων:



1. Μετακινήσεις ζώων

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή) μετακίνηση αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και έκδοση νέας απόφασης.

Απαγορεύεται η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της Θεσσαλίας έως την Παρασκευή 27 Ιουλίου.

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος στη Θεσσαλία αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων προέλευσης από τη Ρουμανία.

Λαμβάνεται Απόφαση Απομόνωσης όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πάχυνσης αιγοπροβάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και τουλάχιστον για 21 ημέρες. Επιπρόσθετα λαμβάνεται Απόφαση Απομόνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών που συνυπάρχουν με κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων πάχυνσης, διαθέτουν το ίδιο προσωπικό και χρησιμοποιούν κοινά οχήματα και εξοπλισμό.

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο μετακίνηση (σφαγή, πάχυνση ή αναπαραγωγή) βοοειδών από και προς την Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ και την Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, έως την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής και κλινικής διερεύνησης της νόσου εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τον καθορισμό της έκτασης τους.

Επιτρέπεται η διακίνηση χοιρινών από εντατικές εκμεταλλεύσεις που τηρούν μέτρα βιοασφάλειας προς όλα τα ΣΦΑΓΕΙΑ, εκτός των σφαγείων που εντάσσονται στη ζώνη προστασίας και επιτήρησης (ΣΦΑΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: S41).

Στο σφαγείο με την επωνυμία ΣΦΑΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ S41 που βρίσκεται εντός της ζώνης επιτήρησης θα σφάζονται αποκλειστικά ζώα (χοιρινά και βοοειδή) από τη ζώνη προστασίας και επιτήρησης της Π.Ε. Λάρισας.

Στο σφαγείο με την επωνυμία ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: S142 θα σφάζονται αποκλειστικά ζώα (χοιρινά και βοοειδή) από τη ζώνη προστασίας και επιτήρησης της Π.Ε. Τρικάλων σε ημέρα/ημέρες που θα ορίσει γραπτώς η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Τρικάλων. Τις υπόλοιπες ημέρες και μετά από ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση των χώρων μπορούν να σφάζονται ζώα από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός της ζώνης προστασίας και επιτήρησης, αποκλειστικά όμως της Π.Ε. Τρικάλων.

2. Μετακινήσεις νωπού γάλακτος αιγοπροβάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων



Αναφορικά με το νωπό γάλα για τον περιορισμό της διασποράς των κρουσμάτων πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει, επισημαίνονται τα παρακάτω:

Η απαγορευμένη ζώνη περιλαμβάνει τις παρακάτω ζώνες:

1. Προστασίας

2. Επιτήρησης

3. Περαιτέρω απαγορευμένη

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/687 Παράρτημα VII, όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, ο μετριασμός του κινδύνου από το νωπό γάλα από την απαγορευμένη ζώνη για

την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών μπορεί να γίνει με τις παρακάτω μεθόδους

επεξεργασίας:

Θερμική επεξεργασία UHT (υπερυψηλή θερμοκρασία): τουλάχιστον 132°C γιατουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, Θερμική επεξεργασία παστερίωσης HTST (σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία), εάν το pH του γάλακτος είναι α) χαμηλότερο του 7, τουλάχιστον 72°C για ελάχιστη περίοδο 15 δευτερολέπτων, β) 7 ή υψηλότερο του 7, τουλάχιστον 72°C για ελάχιστη περίοδο 15 δευτερολέπτων, δύο φορές.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα μέτρα της Περιφέρεια για την πρόληψη μετάδοσης της πανώλης

Πηγή: skai.gr

