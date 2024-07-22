Ένα ακόμη ενδοοικογενειακό επεισόδιο έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά με θύμα 42χρονη, η οποία κατήγγειλε τον σύζυγό της ότι την απείλησε, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πνίξει. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε φυλάκιση 24 μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε ενόψει της έφεσης υπό τους όρους να εγκαταλείψει την κοινή τους οικογενειακή στέγη όπου ζουν με τα πέντε παιδιά τους και να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση 50 μέτρων.

Το περιστατικό που οδήγησε τον κατηγορούμενο στο Αυτόφωρο συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν, σύμφωνα με την κατάθεση της καταγγέλλουσας, εκείνος παραπονέθηκε στην επί 20 ετών σύζυγό του ότι δεν του δίνει σημασία και επιδεικνύει αδιάφορη συμπεριφορά απέναντι του. «Του είπα πως δεν θέλω να μιλήσουμε και εφόσον επέμεινε ανέφερα κάποια πράγματα που με ενοχλούν, τα οποία και αρνήθηκε. Τότε σηκώθηκε όρθιος, ήρθε και φώναζε στο πρόσωπό μου και με χτύπησε με σφαλιάρα […] Με πήρε από το λαιμό και με έρριξε κάτω. Συνέχισε να φωνάζει και να κάνει παράπονα, με έπιασε από το λαιμό και προσπάθησε να με πνίξει. Με πίεζε το κεφάλι στο πάτωμα με τα χέρια και το σώμα του, με έσφιγγε από τον λαιμό».

«Με απειλεί ότι θα με σκοτώσει»

Παρόντα στο συμβάν ήταν τα δύο μικρότερα (ανήλικα) παιδιά τους, σύμφωνα με όσα είπε η ίδια. Κατέθεσε δε, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα περιστατικά απειλών και βίας είναι επαναλαμβανόμενα. «Με απείλησε πολλές φορές ότι θα μου κόψει το λαιμό. Έκανε και τον ήχο με το στόμα του. Μου λέει συχνά ότι θα με σκοτώσει», είπε, ενώ περιέγραψε χαρακτηριστικό περιστατικό που συνέβη πριν από ενάμισι μήνα όταν κινούμενος με το αυτοκίνητό του στην Περιφερειακή Οδό ανέπτυξε ταχύτητα 150 χιλιομέτρων/ώρα με την ίδια μέσα στο όχημα. «Έλεγε "δεν ήθελες να πεθάνεις, τώρα θα δεις". Με χτυπούσε μέχρι να φτάσουμε στα Διαβατά, καθώς οδηγούσε. Σταμάτησε όταν με χτύπησε στο μάτι και το κατάλαβε».

Ομολόγησε ότι είναι βίαιος

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τις πράξεις του, ομολογώντας ότι είναι βίαιος, ενώ ζήτησε από το δικαστήριο να του επιβάλει τη μεγαλύτερη των ποινών και να τον στείλει στη φυλακή. «Θέλω να μπω μέσα και να μη βγω έξω. Έκανα μεγάλο αγώνα για να μεγαλώσω την 7μελή οικογένεια. Ο λόγος που μαλώσαμε ήταν επειδή δεν την πήγα στη θάλασσα. Δουλεύω πολλές ώρες και κοιμάμαι μόλις πέντε ώρες», επισήμανε και αναφερόμενος στο επίδικο περιστατικό απολογήθηκε: «Την χτύπησα γιατί με έφτυσε ενώ ήμουν ξαπλωμένος με το μωρό. Δεν την έσπασα στο ξύλο, δε χρησιμοποίησα κανονικά τη δύναμη μου, ήθελα να την τρομάξω και το έκανα από άμυνα».

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή (κατ' εξακολούθηση) όπως επίσης για εξύβριση, ενώ κατά της απόφασης ο καταδικασθείς άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος (υπό τους παραπάνω περιοριστικούς όρους).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.