Πάνω από 300 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε ένα 24ωρο από την ΕΛ.ΑΣ σε όλη την Ελλάδα Ελλάδα 18:45, 19.09.2023

Οι επιχειρησιακές δράσεις της ΕΛ.ΑΣ για την πρόληψη της εγκληματικότητας επικεντρώθηκαν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε Δυτική Αττική, Παιανία, Κορινθία, Θεσσαλία, Κατερίνη και Άρτα - 4.034 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.