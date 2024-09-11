Πάνω από 200 πρόστιμα μετά από ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία

Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν από την ΕΛΑΣ σήμερα με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν 1.621 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 214 παραβάσεις, και συγκεκριμένα:

• 76 για ταχογράφο,

• 57 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

• 24 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

• 11 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

• 9 για έλλειψη πυροσβεστήρα,

• 4 για έλλειψη φαρμακείου,

• 3 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,

• 3 για στέρηση ασφαλιστήριου συμβολαίου,

• 2 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

• 1 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

• 1 για φθαρμένα ελαστικά και

• 23 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη την χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «οι προσπάθειες των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη τη χώρα είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων».

Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές στον τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

