Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το Σάββατο 7 Ιουνίου 2025 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.

Πηγή: skai.gr

