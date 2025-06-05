Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας για τα ΕΠΑΛ

Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το Σάββατο 7 Ιουνίου 2025 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.