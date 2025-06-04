Πανελλαδικές 2025: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τα ΓΕΛ

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σημειώνεται, ότι από αύριο, Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν τις Πανελλαδικές με εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Λατινικά

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Χημεία

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στην Πληροφορική

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Χημεία: Αναμενόμενα θέματα, εκτός από το Δ3

«Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Χημείας καλύπτουν το σύνολο της ύλης. Τα θέματα στην πλειοψηφία τους κρίνονται αναμενόμενα, κλιμακούμενης δυσκολίας, εκτός από το Δ3 που, ενδεχομένως, να προβληματίσει τους μαθητές», αναφέρουν οι υπεύθυνοι από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

Λατινικά: Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις για καλά προετοιμασμένους μαθητές

«Τα υπό εξέταση κείμενα είναι το 24 και το 39. Οι εκφωνήσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια. Οι μαθητές καλούνται στο πρώτο θέμα να μεταφράσουν συγκεκριμένα αποσπάσματα. Η εισαγωγή εξετάζεται σε άσκηση ''κλειστού τύπου'', όπως συνηθίζεται, και δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Ακολουθεί η λεξιλογική άσκηση που είναι εξίσου εύκολη. Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές».

Πληροφορική: Θέματα που μπορεί να προβληματίσουν τους μαθητές

«Τα θέματα πληροφορικής κάλυψαν ένα μεγάλο τμήμα της ύλης και σε ελάχιστα σημεία θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. Συγκεκριμένα, στο θέμα Α πρώτη φορά ζητήθηκε από τους μαθητές δημιουργία τμήματος προγράμματος.

Το θέμα Β δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες και ήταν αναμενόμενο. Το θέμα Γ διαχρονικά δυσκολεύει τους μαθητές, έτσι και φέτος κάποια ερωτήματα του ίσως προβληματίσουν. Το θέμα Δ τέλος ήταν φυσιολογικό, χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας, ωστόσο μόνο η δημιουργία συνάρτησης μπορεί να δυσκόλεψε τους εξεταζόμενους».

Όλες οι απαντήσεις στα Λατινικά

Όλες οι απαντήσεις στην Πληροφορική

Όλες οι απαντήσεις στη Χημεία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.