Θεσσαλονίκη: Νεκρή ανασύρθηκε από τη θάλασσα 73χρονη Σερβίδα

Αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας

Μια 73χρονη γυναίκα από τη Σερβία, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Σιβήρης του δήμου Κασσάνδρας, σήμερα το μεσημέρι.

Αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα των Νέων Μουδανιών, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

