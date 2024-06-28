«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Κωνσταντίνο Γόντικα, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου.

Εξελέγη βουλευτής Ηλείας στις εκλογές του 1974 και του 1977, ενώ στις ευρωεκλογές του 1981 εξελέγη ευρωβουλευτής.

Ο Κωνσταντίνος Γόντικας άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή και στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

