Δύο ακόμα περιστατικά μηδενισμού γραπτού εξαιτίας κινητών τηλεφώνων καταγράφηκαν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, σήμερα δύο υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπήκαν στην αίθουσα εξέτασης με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι επιτηρητές των εξετάσεων αντιλήφθηκαν τα κινητά τηλέφωνα και αναγκάστηκαν να μηδενίσουν τα δύο γραπτά.

«Ο νόμος είναι νόμος», αναφέρει σχολιάζοντας το συμβάν ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Αντώνης Φουντουλάκης ο οποίος εφιστά την προσοχή στους υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων να είναι πιο συγκεντρωμένοι και να μην ξεχνούν να αφήσουν το κινητό τους έξω από την αίθουσα.



Πηγή: skai.gr

