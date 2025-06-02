Την ενοχή 7 προσώπων που κατηγορούνται για υπερτιμολογήσεις ύψους 32 εκατ. ευρώ κατά την κατασκευή τμήματος του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, προτείνει προς τους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας της έδρας.

Συγκεκριμένα, εισηγείται την καταδίκη για συνολικά πέντε μηχανικούς της Εγνατίας Οδού και δύο εκπροσώπους της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας (μεταξύ αυτών ο νόμιμος εκπρόσωπός της και μία μηχανικός).

Να σημειωθεί ότι στα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης εκκρεμεί και δεύτερη δικογραφία, που αφορά υπερκοστολογήσεις εργασιών σε άλλο τμήμα του ίδιου αυτοκινητόδρομου.

Πολλά από τα κατηγορούμενα πρόσωπα είναι κοινά, ενώ το ύψος των υπερκοστολογήσεων στην περίπτωση αυτή ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Συνολικά για το συγκεκριμένο έργο, που αφορά πέντε δίδυμες σήραγγες στον νομό Γρεβενών, παραπέμφθηκαν σε δίκη, με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, 18 άτομα -τα τρία εξ αυτών έχουν αποβιώσει.

Η σχετική έρευνα είχε ξεκινήσει με μηνυτήρια αναφορά, που κατέθεσε στον τότε Εισαγγελέα Διαφθοράς η διάδοχη διοίκηση της εταιρείας.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Οι κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις, για τις οποίες ζητεί να κηρυχθούν ένοχοι, τελέστηκαν το διάστημα 2008 - 2009 και αφορούν, κατά περίπτωση, απάτη και απιστία κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ (ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου από απάτη και απιστία σε βάρος του Δημοσίου), απόπειρα απάτης κατά της περιουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νόθευση εγγράφων και ψευδής βεβαίωση, όπως επίσης ηθική αυτουργία σε κάποιες από τις παραπάνω ενέργειες.

Αντίθετα, με την ίδια πρόταση, η εισαγγελέας ζητεί την απαλλαγή για οκτώ πρώην στελέχη και μέλη παλιότερων διοικήσεων της Εγνατίας Οδού.

Η δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες θα συνεχιστεί με αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, ενώ η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

