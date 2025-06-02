Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

81χρονος Γάλλος βρέθηκε νεκρός στην καμπίνα του σε σκάφος στη διώρυγα της Κορίνθου

Ο άνδρας εντοπίστηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Iσθμιών χωρίς τις αισθήσεις του ξαπλωμένος στην καμπίνα του. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του

ΕΚΑΒ

Νεκρός, μέσα στην καμπίνα του, σε ιστιοφόρο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμανάκι της διώρυγας της Κορίνθου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Γάλλος κυβερνήτης και μοναδικός επιβάτης του σκάφους.

Ο 81 ετών άνδρας εντοπίστηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Iσθμιών χωρίς τις αισθήσεις του και ξαπλωμένος εντός της καμπίνας του. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νεκρός ιστιοφόρο Κόρινθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark