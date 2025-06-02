Νεκρός, μέσα στην καμπίνα του, σε ιστιοφόρο που ήταν ελλιμενισμένο στο λιμανάκι της διώρυγας της Κορίνθου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Γάλλος κυβερνήτης και μοναδικός επιβάτης του σκάφους.

Ο 81 ετών άνδρας εντοπίστηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Iσθμιών χωρίς τις αισθήσεις του και ξαπλωμένος εντός της καμπίνας του. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

