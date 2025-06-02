Προς συζήτηση θα τεθεί αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή πολίτη, καθηγητή ΑΕΙ, για το επίθετο «Ντε Γκρες» που επέλεξαν τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδα.

Η αίτηση ακύρωσης στρέφεται κατά αποφάσεων του υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες αναγνωρίσθηκε η ελληνική ιθαγένεια στα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Κατά τον αιτούντα, η δήλωση και η χρήση του επιθέτου «Ντε Γκρες» παραπέμπει «στην ταξική προέλευση των δικαιούχων και στην διατήρηση των προνομίων που κατείχαν πριν την κατάργηση της βασιλείας».

Η ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου

«Συζητείται αύριο 3 Ιουνίου 2025 στην επταμελή σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με εισηγήτρια την Πάρεδρο Χ. Ευαγγελίου αίτηση ακυρώσεως που στρέφεται κατά αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2215/1994 και αναγνωρίσθηκε η ελληνική ιθαγένεια στα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Με την αίτησή του ο αιτών, κατ’ επίκληση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη, εκλογέα και καθηγητή ΑΕΙ, αμφισβητεί τη νομιμότητα των πράξεων αυτών, λόγω μη συνδρομής μίας εκ των προϋποθέσεων αναγνώρισης της ιθαγένειας, δηλαδή της κτήσης νόμιμου επωνύμου.

Κατά τον αιτούντα, η δήλωση και η χρήση του επιθέτου «Ντε Γκρες» αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες», στην αρχή της ισότητας και στη δημοκρατική αρχή, διότι παραπέμπει στην ταξική προέλευση των δικαιούχων και στην διατήρηση των προνομίων που κατείχαν πριν την κατάργηση της βασιλείας».

Πηγή: skai.gr

