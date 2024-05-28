Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός άνδρας που προσπάθησε να περάσει τις γραμμές του τρένου με το ΙΧ του

Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από το διερχόμενο τρένο, όταν με το αυτοκίνητό του επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές 

τρενο

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Κολυρίου στον Πύργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο άτυχος άνδρας με το αυτοκίνητό του επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές το τρένου και παρασύρθηκε από τρένο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο οδηγός αν και είδε τις μπάρες κατεβασμένες στην διάβαση προφανώς είτε γιατί δεν εκτίμησε σωστά είτε γιατί συνέβη κάτι άλλο πίστεψε προσπάθησε να περάσει μέσα από αυτές.

Δυστυχώς δεν αντελήφθη το τρένο που εκτελούσε τη γραμμή Αρχ. Ολυμπίας – Πύργου – Κατακόλου με αποτέλεσμα την παράσυρση του αυτοκινήτου.

Έσπευσαν στο σημείο 7 πυροσβέστες με τρία οχήματα, αστυνομικοί και αρκετοί πολίτες που απεγκλώβισαν τον οδηγό από το αυτοκίνητο αλλά ήταν ήδη νεκρός.

 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πύργος τρένο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark