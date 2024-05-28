Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί σε τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Κολυρίου στον Πύργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews, ο άτυχος άνδρας με το αυτοκίνητό του επιχείρησε να διασχίσει τις γραμμές το τρένου και παρασύρθηκε από τρένο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο οδηγός αν και είδε τις μπάρες κατεβασμένες στην διάβαση προφανώς είτε γιατί δεν εκτίμησε σωστά είτε γιατί συνέβη κάτι άλλο πίστεψε προσπάθησε να περάσει μέσα από αυτές.

Δυστυχώς δεν αντελήφθη το τρένο που εκτελούσε τη γραμμή Αρχ. Ολυμπίας – Πύργου – Κατακόλου με αποτέλεσμα την παράσυρση του αυτοκινήτου.

Έσπευσαν στο σημείο 7 πυροσβέστες με τρία οχήματα, αστυνομικοί και αρκετοί πολίτες που απεγκλώβισαν τον οδηγό από το αυτοκίνητο αλλά ήταν ήδη νεκρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.