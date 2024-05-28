Χωρίς να τα χάσει και να τρομάξει και με «όπλο» του μία σκούπα, ένας ιδιοκτήτης μονοκατοικίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατάφερε να τρέψει σε φυγή τρεις διαρρήκτες που είχαν μπει στο σπίτι του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, μόλις κατάλαβε τι συμβαίνει, ο ιδιοκτήτης πήρε μια σκούπα και άρχισε με αυτή να χτυπάει το παράθυρο και την πόρτα του σπιτιού για να προκαλέσει θόρυβο και αναστάτωση.



Οι τρεις διαρρήκτες καταγράφηκαν στο βίντεο να το βάζουν στα πόδια από το παράθυρο της μονοκατοικίας, χωρίς ευτυχώς να σταματήσουν για να επιτεθούν στον ιδιοκτήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.