Παλλήνη: Συνελήφθη 43χρονος ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα παρακολούθησης σε γυναικείες τουαλέτες εταιρείας

Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας

surveillance camera in the toilet room

Συνελήφθη, πρωινές ώρες στις 18 Αυγούστου 2025 στην περιοχή της Νίκαιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης 43χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης, αναφορικά με υπάλληλο εταιρείας στην περιοχή της Παλλήνης, ο οποίος είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα, με σκοπό την παράνομη βιντεοσκόπηση του χώρου γυναικείας τουαλέτας της εταιρείας, πρωινές ώρες στις 18 Αυγούστου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος στην περιοχή της Νίκαιας.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 43χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα) και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης) τα οποία περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από τη συγκεκριμένη κάμερα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

