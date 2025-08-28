Υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε οδηγός ΙΧ, ηλικίας 31 ετών, όταν κινούμενος επί της οδού Μαρία Κάλλας στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες, έχασε το έλεγχο του αυτοκίνητου του, με αποτέλεσμα αυτό να ακολουθήσει ανεξέλεγκτη πορεία.

Το περιστατικό συνέβη μετά τις 10 το πρωί, κοντά στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 31 ετών οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: skai.gr

