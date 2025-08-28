Λογαριασμός
Φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην Τροιζηνία και την Πρέβεζα - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Οι φωτιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Διαβολογέφυρο και Αηδόνι - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

Φωτιά αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η αρχική εικόνα είναι πως η φωτιά κατευθύνεται προς λόφο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. 

Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα,  2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

