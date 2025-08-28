Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η αρχική εικόνα είναι πως η φωτιά κατευθύνεται προς λόφο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Διαβολογέφυρο_Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της #9ης_ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.