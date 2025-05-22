Συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες της Δευτέρας (19/5), 2 ημεδαποί, 48χρονος και 44χρονη, κατηγορούμενοι για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων ληστειών σε βάρος γυναικών υπαλλήλων καταστημάτων και περιπτέρων με απειλή χρήσης κουζινομάχαιρου στα Δυτικά προάστια της Αττικής τον τελευταίο μήνα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, μετά από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων, ταυτοποίησαν τους 2 κατηγορούμενους και διακρίβωσαν την εγκληματική τους δράση.

Βραδινές ώρες της της Δευτέρας (19/5) οι 2 κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν κοντά σε περίπτερο στην περιοχή του Περιστερίου, όπου μόλις είχαν σταθμεύσει το όχημα τους, και τη στιγμή που ο 48χρονος κινούνταν προς το περίπτερο έχοντας στην κατοχή του το κουζινομάχαιρο, ακινητοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 2 κατηγορούμενοι κινούμενοι με όχημα κυρίως πρωινές και απογευματινές ώρες, προσέγγιζαν περίπτερα και καταστήματα στα οποία εργάζονταν γυναίκες, όπου ένας εκ των κατηγορουμένων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα και με απειλή χρήσης κουζινομάχαιρου σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσε χρηματικά ποσά ενώ ο έτερος επόπτευε το χώρο κατά τη διάπραξη των ληστειών, με σκοπό την άμεση διαφυγή τους.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κουζινομάχαιρα,

ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των ληστειών,

2 κινητά τηλέφωνα,

ποσότητα μεθαδόνης και

το χρηματικό ποσό των 755 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις ληστειών σε Αγίους Αναργύρους, Περιστέρι και Ίλιον.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σε Κατάστημα Κράτησης.

Πηγή: skai.gr

