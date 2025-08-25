Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν με ομόφωνη απόφαση Εισαγγελέα και Ανακριτή οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου παιδιού που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, σύμφωνα με το corfutvnews.gr.

«Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό για να γίνει το κακό. Οι άνθρωποι μόλις εντόπισαν ότι το παιδί λείπει άρχισαν να ψάχνουν μαζί με γείτονες. Κάλεσαν την αστυνομία σε 20 λεπτά αφού δεν το βρήκαν... Το παιδί το βρήκε ένας γείτονας που συμμετείχε στις έρευνες», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Δείτε την δήλωση του Δικηγόρου της οικογένειας Θ. Αθανασίου.

Πηγή: skai.gr

