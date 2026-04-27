Του Μάκη Συνοδινού

Φωτογραφία ντοκουμέντο από την 23χρονη κοπέλα που δέχτηκε επίθεση το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκράτι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματισμένη στο νοσοκομείο φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το απίστευτο περιστατικό που η νεαρή φέρεται να χτυπήθηκε από οδηγό μοτοσικλέτας επειδή αργούσε… να παρκάρει το αυτοκίνητο της σημειώθηκε στην οδό Αριστοξενου.

Ο οξύθυμος οδηγός φέρεται στην αρχή να επιτέθηκε λεκτικά στην 23χρονη καθώς δεν είχε περιθώριο να περάσει κατά την διάρκεια που η κοπέλα προσπαθούσε να παρκάρει. Όταν η κοπέλα κατέβηκε από το αυτοκίνητο φέρεται να της επιτέθηκε σπρώχνοντας την στο έδαφος .

Από την πτώση -όπως φαίνεται και στη φωτογραφία ντοκουμέντο - η νεαρή υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

